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Липовая аллея появится по обе стороны улицы Республики в Тюмени до середины мая

Общество, 14:49 29 апреля 2022

vk.com/departamentgorhoz | Фото: vk.com/departamentgorhoz

Аллея из 65 лип высотой до семи метров появится по обе стороны ул. Республики от ул. Максима Горького до Исторического сквера до середины мая.

Как рассказал заместитель главы города Семён Тегенцев, сорт "Паллида" адаптирован под климатические условия, является морозостойким, саженцы имеют сертификаты качества.

"Мы искали эти деревья по всей России. Нам их предоставил подмосковный питомник. Их привезли сюда с большим комом земли, чтобы не повредить корневую систему", - отметил он.

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Директор МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефёдов рассказал, что при подготовке посадочных мест проводится стопроцентная замена изымаемого грунта на плодородный. Деревья высаживаются с соблюдением технологии. Они будут закреплены специальными растяжками, чтобы снизить негативное воздействие ветровой нагрузки.

Всего в Тюмени в 2022 г. высадят около 10 тысяч зелёных насаждений на около сотни городских объектов, сообщает пресс- служба администрации города.

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# благоустройство , высадка деревьев , озеленение

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