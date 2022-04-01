Пение дроздов, зябликов, вьюрков можно услышать в тюменских парках и скверах во время майских каникул

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пение дроздов, зябликов, вьюрков и других птиц можно услышать в тюменских парках и скверах во время прогулок в майские каникулы. Активным стрекотанием переделяют свою гнездовую территорию дрозды рябинники, мелодичные песни поют дрозды белобровики.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала аспирант ТюмГУ, орнитолог Полина Показаньева.

"Заливаются звонкой песней зяблики, переговариваются зеленушки и вьюрки. Если повезет, то можно услышать и более осторожных птиц, глухое воркование вяхирей - большие дикие голуби. Даже можно услышать снегирей и свиристелей - эти птицы и весной, и летом никуда не исчезают, а просто улетают из города в леса, лесопарки также являются их домом", - говорит она.

Весной в Тюменскую область с мест зимовки из теплых краев возвращаются пернатые странники, в том числе и птицы, включенные в Красную книгу Тюменской области - это лебеди-шипуны и пеликаны. По словам орнитолога, в этот раз к разряду редких птиц, прилетевших в регион, стал розовый фламинго.

В мае в Тюменскую область прилетают насекомоядные птицы: пеночки, славки, соловьи. Также возвращаются различные кулики, питающиеся водными беспозвоночными. А когда воздух прогреется основательно, и вверх поднимутся насекомые, то появятся истинные воздухореи – стрижи, добавляет Полина.

По наблюдениям аспиранта, сроки миграции перелетных птиц сдвигаются. Так, в этом году грачи прилетели в Тюменскую область в середине февраля, а первая встреча лебедей была уже в марте.

Анжела Лебедева