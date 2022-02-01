Первые грачи прилетели в Тюменскую область на три недели раньше

| Фото: предоставлено Кристиной Филимоновой | Фото: предоставлено Кристиной Филимоновой

Первую пару грачей заметила в Тюмени, в районе ТЭЦ-2 около Лыжной базы, горожанка Кристина Филимонова 18 февраля. Фото она выложила в своих соцсетях. Орнитологи отреагировали на него и отметили, что грачи прилетели в регион на три недели раньше обычного.

"Грач, которого я заметила, сначала сидел на снегу, а потом взлетел на березу. Смотрю, а там вторая птица", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Кристина Филимонова.

Свободный художник, фотограф, как называет себя Кристина, часто снимает природу и птиц. Сегодня в ее ленте во ВКонтакте можно увидеть не только вестников весны, но и синичек, дятлов, горихвостку, скворцов и других пернатых.

"Увлечение именно птицами пришло случайно. Как-то увидела козодоя в школьном парке 63 школы и сняла его. При встрече недавних грачей-разведчиков сначала думала, что это вороны, лишь через камеру поняла, что это все же грачи", - говорит Кристина.

Ежегодно в Тюменской области проходит акция, посвященная фотографированию и подсчету перелетных птиц. Накануне Международного дня птиц, который отмечается 1 апреля, становится понятно, кто из птиц уже вернулся в тюменский край из теплых стран для гнездования.

И если в прошлые годы грачей фиксировали обычно в первой декаде марта, то в этот раз это произошло во второй половине февраля. И кстати, они были замечены не только в Тюмени, но и в Абатском районе. Есть вероятность того, что и весна в Тюменской области начнется раньше. Последние теплые, солнечные дни тоже намекают на это.

Анжела Лебедева