Первых лебедей заметили тюменцы в районе Лесобазы

| Фото: с личной страницы Александра Козлова во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Козлова во ВКонтакте

Первую пару лебедей заметил тюменец Александр Козлов в районе Лесобазы, на озере Оброчное.

Он рассказал корреспонденту "Тюменской линии", что за грациозной парочкой наблюдает уже неделю. А в субботу, 9 апреля решил зафиксировать их на камеру. Выложил в соцсети.

"Лебедей вижу на озере практически ежегодно. В прошлом году тоже видел, но не сфотографировал, на машине проезжал мимо, поэтому точно не могу сказать, в какие числа апреля они там были", - говорит Александр.

| Фото: с личной страницы Александра Козлова во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Козлова во ВКонтакте

Напомним, в 2021 г. перелетных лебедей в Тюменской области первыми запечатлели жители Ишимского района, это было 2 апреля.

А 20 апреля ими любовались уже жители Голышмановского округа. Птицы поселились на озере вблизи дер. Усть-Малые Чирки Среднечирковского сельского поселения. Селяне говорят, что эту территорию лебеди выбирают традиционно. Именно здесь разливается большое озеро.

Лебеди в Тюменскую область прилетают во время следования с юга на север. Они не остаются на гнездование, так как разливных озер в регионе немного. Набравшись сил, встают на крыло, направляются в северный регион, где и выводят потомство.

Добавим, в тюменский регион прилетают только лебеди-шипуны. В 2017 году ученые ТюмГУ зафиксировали расширение ареала данного вида птиц до арктического побережья.

Видео предоставил Александр Козлов

Анжела Лебедева