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Первые лебеди прилетели в Тюменскую область

Общество, 12:13 07 апреля 2021

архив Светланы Щукиной | Фото: архив Светланы Щукиной

Лебеди прилетели в Тюменскую область. Стаю пернатых заметили в Ишимском районе.

По словам местного охотника со стажем Михаила Елисеева, обычно грациозные птицы прилетают 12 марта. В этом году первых птиц увидели 2 апреля, значит и весна задержится на 20 дней. Всего в Ишимском районе селятся около 1 тыс. особей. Лебеди гнездятся парами и формируют кладку, в которой бывает от двух до пяти, иногда до семи яиц. Количество птенцов зависит от того, где гнездится пара, если это неглубокое болото, то енотовидные хищники могут разорить гнездо. Если же это большое озеро, то есть вероятность сохранить все потомство.

"Лебедь – птица красивая, но вредная, она охраняет свою территорию от других водоплавающих, уток, гусей, прогоняет их", - отметил Михаил Елисеев.

Охота на лебедей запрещена, добавили он, за убийство птицы предусмотрены большие штрафы.

Напомним, что у многих народов особенное отношение к лебедям. Птицу почитают, наделяют мистическими способностями, связывают с духами стихий и душами умерших предков.

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Инна Кондрашкина

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# Ишимский район , лебеди , птицы

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