  • 4 мая 20224.05.2022среда
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Нефтегазовый кластер Тюменской области вошло АО "Мессояханефтегаз"

Экономика, 10:19 04 мая 2022

Telegram-канал «INVESTTyumen» | Фото: Telegram-канал «INVESTTyumen»

Далее в сюжете В Тюмени откроется запись на вторую смену в «Отряды мэра»

"Мессояханефтегаз" - совместное предприятие "Газпром нефти" и "НК "Роснефть" пошло в Нефтегазовый кластер Тюменской области. Об этом региональный департамент инвестполитики и господдержки сообщает в своем Telegram-канале.

"Вступление компании в кластер позволит более эффективно осуществлять взаимодействие внутри нефтегазовой экосистемы. Так, производители смогут познакомиться с актуальными вызовами еще одной крупной вертикально-интегрированной нефтяной компании и предложить свои решения на площадках кластера. Такая работа значительно увеличивает скорость импортозамещения в сфере ТЭК", - считают эксперты.

Предприятие специализируется на добыче нефти, ему принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# нефтегазовый кластер , нефтяная отрасль

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 04.05.2022Советник губернатора Езикеева расскажет предпринимателям о возможностях бизнеса в современных реалиях
10:19 04.05.2022В Нефтегазовый кластер Тюменской области вошло АО "Мессояханефтегаз"
10:08 04.05.2022Рецепт французский, сырье местное: предприятие тюменки Елены Сон производит уникальные паштеты
09:10 04.05.2022Предприниматель из Бердюжского района открыл теплицу по выращиванию овощей, рассады и зелени