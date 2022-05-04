В Нефтегазовый кластер Тюменской области вошло АО "Мессояханефтегаз"

| Фото: Telegram-канал «INVESTTyumen» | Фото: Telegram-канал «INVESTTyumen»

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"Мессояханефтегаз" - совместное предприятие "Газпром нефти" и "НК "Роснефть" пошло в Нефтегазовый кластер Тюменской области. Об этом региональный департамент инвестполитики и господдержки сообщает в своем Telegram-канале.

"Вступление компании в кластер позволит более эффективно осуществлять взаимодействие внутри нефтегазовой экосистемы. Так, производители смогут познакомиться с актуальными вызовами еще одной крупной вертикально-интегрированной нефтяной компании и предложить свои решения на площадках кластера. Такая работа значительно увеличивает скорость импортозамещения в сфере ТЭК", - считают эксперты.

Предприятие специализируется на добыче нефти, ему принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений.