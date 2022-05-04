В Тюмени откроется запись на вторую смену в "Отряды мэра"

| Фото: с сайта "Отрядов мэра" | Фото: с сайта "Отрядов мэра"

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Онлайн-запись на вторую смену "Отрядов мэра", которая пройдет с 11 по 15 июля, стартует на главной странице сайта отряды-мэра.рф 5 мая в 10 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

С 11 по 17 мая можно будет подать документы на вторую смену "Трудового лета", которая пройдет с 11 по 15 июля.

Напомним, для тюменских подростков летом организуют 4 тыс. 500 рабочих мест в "Отрядах мэра", разделенных на четыре смены. Трудоустроиться можно будет двумя способами: в своей школе, в спортивной школе, в учреждении дополнительного образования; самостоятельно через онлайн-запись на одно из предприятий, организаций города.

В 2022 году при помощи онлайн-записи можно будет трудоустроиться в бригады МСЧ "Нефтяник", студию ландшафтного дизайна "Радуга улиц", школу иностранных языков "Либертика", ООО "Фотомаг" и других партнеров.