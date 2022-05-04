Около 400 спортсменов Тюменской области сразятся в региональном первенстве по дзюдо

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте

Около 400 спортсменов выступят в региональном первенстве по дзюдо в Тюмени 5 и 6 мая, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Центр станет площадкой для проведения поединков. Заявки на участие подали спортсмены из 20 школ и клубов дзюдо Тюменской области. Около 100 из них - воспитанники "Тюмень-дзюдо".

5 мая в первенстве выступят юноши и девушки возрастом до 18 лет. 6 мая - до 21 года. Начало соревнований - в 10 часов. Финальные поединки пройдут по окончании предварительных встреч.