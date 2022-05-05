Об образе жизни сибирских старообрядцев рассказывают в музее в селе Упорово

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще 100 лет назад большое количество деревень на территории нынешнего Упоровского района были заселены старообрядцами. Уклад в домах, где они проживали, был заведен особым образом. Узнать о быте и традициях приверженцев прежней веры, переселившихся на эти земли во второй половине XVIII века, можно в музее старообрядчества в селе Упорово.

"Старообрядцы селятся в Упоровском, Бызовском, Липихинском, Лыковском и других поселениях, которые в переписи 1782 года обозначены как "вновь заведенные", — рассказывает об истории распространения старообрядчества в Сибири руководитель музея Наталья Сезёва.

Тема старообрядчества в Упоровском районе заинтересовала краеведов и журналистов в конце 1970-х годов, когда геологи случайно обнаружили в саянской тайге семью Лыковых, проживших там отшельниками более 40 лет. Выяснилось, что предки Лыковых — старообрядцы с территории бывшей Тобольской губернии, если точнее — деревни Лыкова, ныне относящейся к Упоровскому району.

"В 1937 году старообрядцы Лыковы поселилась в тайге, спасаясь от гонений новой советской власти. Нашли их там только в конце 1970-х годов — отца семейства Карпа Осиповича и четырех его детей. Супруга Карпа Осиповича Акулина скончалась в один из голодных годов", — рассказывает Наталья Сезёва.

По архивным документам удалось установить, что предки Карпа Лыкова переселились в Сибирь из Нижегородской губернии во второй половине XVIII века, по их фамилии была названа деревня — Лыкова. Большая семья прожила на этой земле больше 100 лет, а потом разъехалась — часть перебралась в саянскую тайгу. Там и родился Карп Лыков.

"Сейчас на заимке в саянской тайге живет лишь один человек, это дочь Карпа Осиповича — Агафья. В следующем году ей будет 80 лет. Она уже старенькая, но продолжает зимой ходить босиком по снегу, сама ходит ловить рыбу в ледяной воде, заготавливает сено для своих козочек. Ее речь близка к старославянскому толку и пишет она до сих пор по-старославянски", — говорит Наталья Сезёва.

Фотография Агафьи Лыковой в музее старообрядчества в селе Упорово | Фото: ИА "Тюменская линия" Фотография Агафьи Лыковой в музее старообрядчества в селе Упорово | Фото: ИА "Тюменская линия"

После того, как история Лыковых широко разошлась в советской прессе и были изучены архивные документы, упоровский краевед Галина Колунина организовала в бывшей школе музейную комнату и стала собирать там предметы старины, связанные с историей старообрядцев. И в наши дни в Упоровском районе изучают быт и традиции переселенцев, в 2018 году тематический музей организовала Наталья Сезёва.

В музее можно увидеть, как обставлялось жилье старообрядческой семьи. Как и в других домах, помещение делилось на женскую часть дома, где хлопотала хозяйка, и парадную часть — с большим семейным столом и красным углом, где хранились святые книги и старообрядческие четки — лестовка. Лестовку человек перебирал во время молитвы.

Реконструкция красного угла в старообрядческом доме. На нем — лестовка, привезенная из села Липиха Упоровского района | Фото: ИА "Тюменская линия" Реконструкция красного угла в старообрядческом доме. На нем — лестовка, привезенная из села Липиха Упоровского района | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Четки в старообрядческой семье были у каждого собственные. Старообрядцы в молитвах жили каждый день. Начинали день с молитвы, садились за стол с молитвой, получали благословение на любое дело от главы дома с молитвой. В доме не любили лишней болтовни, не принято было лишний раз сотрясать воздух. Говорить для них — это читать молитвы вслух. Вообще старообрядцы везли с собой в Сибирь много икон и книг. Им это было важно, чтобы сохранить свою веру", — отмечает Наталья Сезёва.

На видном месте в доме ставили сундук — самый большой и красивый. Важно было показать, что в семье есть достаток. Если в доме всего достаточно, то это можно попрятать в сундуки. Старообрядцы считали так: если человек верует в бога, то и трудиться он будет воистину этой веры. Если человек имеет достаток, значит, он достойно трудится, а это, в свою очередь, означает, что он хорошо верует.

Гостей в старообрядческих домах встречали не слишком радушно. Чужих людей в комнату хозяин дома мог и не пустить. Пришлому человеку приходилось решать свои вопросы, оставаясь у порога. Не разрешали гостю и садиться за стол с семьей. Считалось, что все вещи в доме — намоленные и подпускать к посуде чужака нельзя, так как неизвестны его вера и помыслы. Если человека всё же допускали до стола, то посуду, из которой он ел, выбрасывали. В трудные годы, когда вещи старались беречь, старообрядцы хранили посуду для пришлых в специальном ящике.

Что касается рациона старообрядцев, известно, что на их столах блюда из картофеля появились только в начале прошлого века.

"Раскол произошел в середине XVII века, а картофель на нашу территорию царь привез царь Петр I. Всё, что появилось после раскола, старообрядцами воспринималось как нечто чуждое, которое нужно отвергать. Картошка вошла в этот список. И только когда наступили голодные годы, старообрядцы обратили на картофель внимание", — отмечает Наталья Сезёва.

В музее можно увидеть, во что облачались старообрядцы — специалисты реконструировали мужской и женский костюмы. Мужчины носили порты — штаны свободного покроя, а также рубаху. Царь Алексей Михайлович, в бытность которого произошел раскол в церкви, приказал носить старообрядцам рубахи особого кроя, чтобы было понятно, к какой вере относится человек, этот крой старообрядцы сохраняют у себя до сих пор. Еще один важный элемент мужского костюма — поясок-оберег.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основа женского костюма — это рубаха и косоклинный сарафан. При косом клине ни один кусочек ткани при раскрое не оказывался выброшенным. Такие сарафаны передавали из поколения в поколение. На голове у женщин обязательно был платок, у замужних под платком — еще одна шапочка, которая называлась шамшура, которую носили даже дома. Платок должен был прикрывать плечи и ладони, открытым оставалось только лицо.

"Несмотря на то, что наш музей называется музеем старообрядчества, я бы перефразировала — музей наследия упоровского старообрядчества. Сейчас ни деревень, ни семей, который поддерживают старообрядческие устои, в Упоровском районе не осталось. Последнее пристанище старообрядцев у нас — село Липиха. Там до сих пор несколько домов, куда нас не пускают. Там живут старые мужчины, женщин нет уже ни одной. Живут закрыто, гостей не привечают", — сказала Наталья Сезёва.

Влада Нерадовская