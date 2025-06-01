Акция "Молодежь против наркотиков" собрала тюменцев на набережной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Молодежь против наркотиков", приуроченная к Междунраодному дню борьбы с наркоманией, прошла у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 20 июня.

Эта пагубная привычка забирает жизни, разрушает семьи, лишает людей возможностей и мечтаний, сказала, открывая акцию, заместитель директора областного центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина.

"Самое страшное, что наркомания часто забирает совсем молодых, талантливых ребят. Мы с вами сегодня собрались здесь не для того, чтобы говорить о беде, а для того, чтобы действовать, чтобы показать, что есть другая жизнь - в которой есть место счастью, спорту, творчеству, любви, самореализации. Наши партнеры приготовили массу различных площадок. Это все, что заряжает энергией, доказывает, что жизнь без наркотиков — это круто, здорово, по-настоящему", — отметила она.

По словам начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Тюмени Максима Третьякова, за пять месяцев 2025 года на территории областной столицы выявили более 800 преступлений. Из этого числа более 100 относятся к хранению наркотиков, 700 связаны со сбытом.

"Наказание за это очень строгое. За хранение наркотиков без цели сбыта можно получить до 10 лет лишения свободы, за сбыт — до 20 лет. Судьбы оказываются сломаны не только у тех, кто непосредственно причастен к этому, но и у их близких:родителей, детей, супругов. Такие мероприятия нужны, чтобы каждый понял: наркотики — это однозначно зло. Сделав один неверный шаг, можно сломать жизнь себе и другим", — сказал Максим Третьяков.

В этот день на площадке работало множество тематических локаций. В палатке управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области рассказывали о вреде запрещенных веществ, предлагали сыграть в игру, в которой нужно было определить, является утверждение правдой или ложью.

Юных горожан привлек мастер-класс по моделированию из воздушных шаров. Ребята смогли сделать интересные фигурки своими руками и забрать их с собой в качестве подарка. Мастер Алеся Никитина провела занятие по рисованию "О, творчество!". Участницы проекта Lady Fitness показали тюменкам разные физические упражнения. Рядом расположилась площадка гольф-клуба "Перелада", где все желающие могли взять клюшку и загнать мячик в лунку. Также внимание тюменцев привлекли стрельба из лука и сражения на радиоуправляемых танках.

Мастер-классы от станции скорой медицинской помощи всегда собирают много желающих. Этот раз не стал исключением. По традиции медики привезли с собой специальные манекены, на которых учили горожан отрабатывать жизненно-важные навыки.

"Представители нашего учебного центра проводят мастер-классы по оказанию первой помощи, знакомим с оснащением спецмашин. Основной упор - на оказание базовой сердечно-легочной реанимации. Сегодня в целом направление обучения навыкам первой помощи набирает обороты, это очень здорово и полезно. Такие знания должны быть как можно у большего количества людей", - поделилась врач выездной бригады СМП Лилия Тимербаева.

В автомобиле Центра профилактики и борьбы со СПИД желающие могли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

В рамках акции также прошла викторина с подарками от партнеров акции. Для участия нужно было ответить на несколько вопросов и присоединиться к активностям на любой из локаций.

Инна Пахомова