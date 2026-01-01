В Тюменской области беременные студентки получили 2,9 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

32 студентки Тюменской области стали первыми получательницами увеличенного пособия по беременности и родам. Общая сумма перечисленных средств составила более 2,9 млн рублей.

С 1 сентября 2025 года право на повышенную финансовую поддержку получили женщины, обучающиеся по очной форме. Право на пособие имеют студентки вузов, колледжей, техникумов, а также организаций дополнительного профобразования, независимо от того, учатся они на бюджетной или платной основе.

Размер выплаты теперь привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе. В Тюменской области с начала 2025 года этот показатель составляет 19 тыс. 329 рублей. Пособие выплачивается единовременно за весь период декретного отпуска, и его сумма зависит от его продолжительности: 90 тыс. 202 рубля – при стандартных родах (отпуск 140 дней); 100 тыс. 510,8 рублей – при осложненных родах (156 дней); 124 994,2 рубля – при многоплодной беременности (194 дня).

Для оформления выплаты будущей маме необходимо подать заявление в Социальный фонд России в течение полугода после окончания отпуска по беременности и родам.

За консультацией по вопросам назначения пособия жители Тюменской области могут обратиться в единый контакт-центр СФР по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный), пишет "Вслух.ру".