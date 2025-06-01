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Совместная работа власти и бизнеса вывела Тобольск в число комфортных городов России

Экономика, 19:52 20 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместная работа власти и бизнеса позволила вывести Тобольск в число комфортных городов России. Сейчас он занимает четвертое место рейтингу Минстроя, и седьмое - в рейтинге ВЭБа.

Только за 2024 год древнюю столицу Сибири посетили более 450 тыс. туристов, сказал председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов на пленарной сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме 20 мая. По его словам, это результат комплексной программы развития территорий.

"Это важная задача, которая реализовывается не быстро, но системная работа всегда дает свои результаты. В большинстве городов у нас созданы общественные советы. Они объединяют разные структуры: вы можете увидеть вместе руководителя полиции, священника, главного врача больницы, учителей и представителей предприятий. Это все голос самого народа, и он позволяет через наш благотворительный фонд "Формула хороших дел" воплощать в жизнь реальные проекты, которые качественно меняют территорию", — добавил он.

За минувшие семь лет молодые люди стали чаще оставаться на малой Родине для продолжения учебы и трудоустройства. Для этого компания ведет совместную работу с техникумами и вузами, органами власти не только в Тюменской области, но и Нижегородском регионе, Татарстане.

Добавим, что на пленарной сессии были объявлены результаты Национального инвестиционного рейтинга. Тюменская область заняла четвертое место. Исследование проведено по новой методологии, оно включает 110 показателей, ранее эксперты оценивали 70.

Виктория Макарова

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# молодежь , ПМЭФ , СИБУР , Тобольск , Формула хороших дел

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