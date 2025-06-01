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Владимир Путин призвал создавать условия для повышения экономической активности граждан

Экономика, 19:30 20 июня 2025

Скриншот прямой трансляции | Фото: Скриншот прямой трансляции

Переход российской экономики на траекторию сбалансированного роста - главная задача, которая стоит сегодня перед органами власти всех уровней. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Участие в нем принимает губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее десяти процентов. По состоянию на 16 июня она составила 9,6 процента. Конечно, это ещё много, но таргетирование инфляции продолжается", - уточнил президент.

Скриншот прямой трансляции | Фото: Скриншот прямой трансляции

По словам Владимира Путина, сегодня тотально меняется представление о российской экономике. Восприятие ее как исключительно сырьевой, зависящей от экспорта углеводородов, давно устарело, экономика становится более качественной, сложной и многогранной. В фокусе дальнейшего внимания - создание условий для повышения экономической активности граждан, производительности труда, широкое внедрение современных технологических решений.

Скриншот прямой трансляции | Фото: Скриншот прямой трансляции

"Наш стратегический вектор именно в том, чтобы активно, последовательно, шаг за шагом менять структуру отечественной экономики. Мы здесь многого добились, но очевидно, что критически важно идти вперёд, тем более с учётом кардинальных изменений в мире", - призвал Владимир Путин.

Также он отметил необходимость инвестирования в новое оборудование, роботизацию производства - в конечном итоге это требует высококвалифицированных, а значит, высокооплачиваемых сотрудников.

"Для увеличения доходов граждан необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы – мобильность рабочей силы должна повышаться. Это очень важно для развития экономики и позволяло бы занимать людям более перспективные позиции с лучшими условиями и большей зарплатой", - пояснил глава государства.

Скриншот прямой трансляции | Фото: Скриншот прямой трансляции

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит в этом году под девизом "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В пленарной сессии также участвуют президент Республики Индонезии Прабово Субианто, советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Королевства Бахрейн Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян и вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле.

Евгения Шевцова

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# Владимир Путин , ПМЭФ

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