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Новые форматы сотрудничества с крупной торговой сетью обсудил Александр Моор на полях ПМЭФ

Губернатор, 20:00 20 июня 2025

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Новые возможные форматы сотрудничества обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор розничной сети "Магнит" Евгений Случевский.

"Приятно на ПМЭФ встретить земляков, которые добились успеха. Евгений родился в Сургуте, в 2009 году окончил тогда ещё Тюменский нефтегазовый университет. Потом работал в различных компаниях. С прошлого года возглавляет крупнейшую российскую торговую сеть", - поделился глава региона в своих соцсетях.

Он уточнил, что компания "Магнит" уже широко представлена в Тюменской области, но точки для взаимного роста всегда есть.

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# Александр Моор , бизнес , Магнит , ПМЭФ , торговля

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