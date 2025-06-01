Новые форматы сотрудничества с крупной торговой сетью обсудил Александр Моор на полях ПМЭФ
Новые возможные форматы сотрудничества обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор розничной сети "Магнит" Евгений Случевский.
"Приятно на ПМЭФ встретить земляков, которые добились успеха. Евгений родился в Сургуте, в 2009 году окончил тогда ещё Тюменский нефтегазовый университет. Потом работал в различных компаниях. С прошлого года возглавляет крупнейшую российскую торговую сеть", - поделился глава региона в своих соцсетях.
Он уточнил, что компания "Магнит" уже широко представлена в Тюменской области, но точки для взаимного роста всегда есть.