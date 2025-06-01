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Тюменцы строят новое здание станции скорой помощи в Краснодоне

Общество, 20:18 20 июня 2025

t.me/tyumen_krasnodon | Фото: t.me/tyumen_krasnodon

Строители компании из Тюменской области возводят задние станции скорой помощи в Краснодоне. Объект посетил глава Краснодонского округа Сергей Козенко.

"Новое здание скорой медицинской помощи нам крайне необходимо, ведь сейчас подстанция располагается в помещении довоенной постройки", - приводит слова главы Краснодонского округа ресурс "Тюмень - Краснодон".

Отметим, возведение модульного здания началось в первых числах марта. Сдать объект строители компании "РЕМиСТР" планируют к концу года.

Объект построят по соглашению о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом.

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# Краснодон , соглашение о сотрудничестве , строительство

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