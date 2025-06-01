Тюменцы строят новое здание станции скорой помощи в Краснодоне
Строители компании из Тюменской области возводят задние станции скорой помощи в Краснодоне. Объект посетил глава Краснодонского округа Сергей Козенко.
"Новое здание скорой медицинской помощи нам крайне необходимо, ведь сейчас подстанция располагается в помещении довоенной постройки", - приводит слова главы Краснодонского округа ресурс "Тюмень - Краснодон".
Отметим, возведение модульного здания началось в первых числах марта. Сдать объект строители компании "РЕМиСТР" планируют к концу года.
Объект построят по соглашению о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом.