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Более 140 человек стали выпускниками Тюменской школы креативных индустрий

Общество, 21:10 20 июня 2025

ТАРКИ

140 выпускников завершили обучение в Тюменской школе креативных индустрий.

На протяжении двух месяцев они изучали основы продюсирования, финансовую грамотность, учились запускать свои проекты, продвигать личный бренд, осваивали креативное производство.

"Важно, чтобы выпускники смогли сформировать для себя задание: как должен работать бизнес, как он должен развиваться. Давайте постараемся не потерять друг друга и вместе создавать новые продукты", - призвал генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

Исполнительный директор регионального отделения "Опоры России" Наиль Хакимов уточнил, что многие участники впервые узнали про меры поддержки, гранты, возможности банков, обрели новые знакомства, связи, создали проекты и интеграции: "Спасибо большое, что были с нами. И я присоединяюсь к словам моих коллег — не теряемся", - сказал он.

Выпускной для креативщиков состоялся в мраморном зале ДК "Нефтяник", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# Алексей Краев , Опора России , ТАРКИ

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