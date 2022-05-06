Ко Дню Победы в Тюмени потеплеет до 19 градусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ближайшие выходные, которые продлятся с 7 по 10 мая, порадуют жителей Тюмени теплом. По данным центра Фобос, уже 7 мая начнется повышение температуры воздуха, а в День Победы потеплеет до 19 градусов.

7 мая в областном центре днем ожидается плюс 13 градусов, ночью – плюс 5. Осадков не прогнозируется, скорость западного ветра составит 6 метров в секунду.

8 мая на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 10. Ветер западный, умеренный.

9 мая станет самым теплым днем выходных. Максимальная температура воздуха составит плюс 19 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 12. Осадки в этот день маловероятны, скорость юго-восточного ветра достигнет 4 метров в секунду.

10 мая в течение суток ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до плюс 18, ночью – до плюс 10. Ветер подует с востока со скоростью 8 метров в секунду.

Любовь Голышева