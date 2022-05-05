Тюменская "Сибирь" успешно дебютировала на фестивале Ночной хоккейной лиги

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Тюменские хоккеисты успешно дебютировали на всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги. С 4 по 16 мая на площадках Олимпийского парка в Краснодарском крае проходит финал XI всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

В нем принимают участие две команды из Тюменской области - "Арктика" дивизиона "Лига надежды" и сборная Тюменского района "Сибирь" дивизиона "Любитель 40+". Первая игра "Сибири" прошла 4 мая со счетом 6:0 в пользу тюменских спортсменов, сообщает региональный департамент спорта.

В сезоне 2021-2022 годов Ночная хоккейная лига объединила рекордное количество участников – 1 тыс. 151 команду из 76 субъектов Российской Федерации, это 21 467 хоккеистов-любителей. В финале XI фестиваля принимают участие 168 команд, включая шесть женских в дивизионе "Амазонки".

Матчи финала проходят на пяти ледовых площадках. Это главная и тренировочная арены Ледового дворца "Большой", Ледовый дворец "Айсберг" и два тренировочных катка рядом с ним.

Вход для зрителей свободный.

9 мая в Ледовом дворце "Большой" состоится финал Кубка Крутова, а 10 мая – традиционный гала-матч фестиваля, в котором примут участие легенды отечественного хоккея, почётные гости и участники фестиваля.