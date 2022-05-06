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Улететь из Тобольска в Казань можно на самолетах авиакомпании "ЮВТ Аэро"

Общество, 12:27 06 мая 2022

пресс-служба аэропорта Ремезов

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" открыла продажи билетов по маршруту Казань - Тобольск - Казань. Первый рейс состоится 13 мая, сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов.

Отправиться в Казань прямым рейсом из Тобольска можно по понедельникам и пятницам. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании - uvtaero.ru и агентов. Полеты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок.

Напомним, это уже второй рейс "ЮВТ Аэро" в Тобольск. В апреле авиакомпания начала летать из Ремезова в Москву.

Напомним, аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска признан лучшим инвестиционным проектом года.

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# авиаперевозки , аэропорт , СИБУР

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