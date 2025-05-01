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Спектакль "Полет над гнездом кукушки" покажут самарские актеры в Тюмени

Общество, 08:56 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гастроли Самарского театра драмы пройдут в Тюменском драмтеатре с 19 июня. Зрители увидят четыре постановки.

Спектакль "Полет над гнездом кукушки" начнется 19 июня 19 часов. "Роман Кена Кизи "Полёт над гнездом кукушки" – это культовое произведение, манифест "поколения рассерженных" 60-х годов прошлого века. А снятый по нему и получивший пять "Оскаров" фильм Милоша Формана сделал его поистине легендой. Психиатрическая лечебница, в которой происходит все действие, однозначно является образом окружающего нас мира, системы, делающей людей послушными и безропотными. Какой выход? Сопротивление, протест, бунт", - рассказали в театре.

Постановка "Вот так и живем" по рассказам Василия Шукшина начнется 20 июня в 19 часов. "Честный, искренний, наивный. Спектакль именно такой. Какие его герои, такие и его сюжеты. Тема отношений между мужчиной и женщиной, мужем и женой всегда будет актуальной и волнующей. Вместе с актерами зритель сможет посмеяться и погрустить над тем, как же могут уживаться под одной крышей два таких разных создания – Мужчина и Женщина", - описали организаторы.

Спектакли "Мертвые души" и "Женитьба Бальзаминова" пройдут 21 июня в 18 часов на разных сценах.

Подробней - по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# гастроли , Тюменский драматический театр

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