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Тюменцы представили четыре инсценировки по повести Михаила Лермонтова

Общество, 20:19 24 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре инсценировки по повести Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" представили в Молодежном театральном центре "Космос" 24 мая. Это итог работы образовательной лаборатории театрального клуба.

Драматург, арт-директор конкурса "Ремарка" Дмитрий Тарасов из Москвы пять дней работал с 30-ю тюменцами – его участниками. В основном это непрофессиональные артисты разного возраста и сфер деятельности: журналисты, SMM-щики, режиссеры массовых программ, педагоги и другие.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"В "Герой нашего времени" есть разные форматы текста: история Максим Максимыча, дневник Печорина, некий безымянный автор. Одна группа занималась одним произведением, вторая – другим. Смысл лаборатории – поиск нового языка, перевод прозаического текста в драматургический. Это большой эксперимент. Из шести инсценировок до показа дошли четыре: Тамань, Фаталист и две Бэлы", - рассказал Дмитрий.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Участники лаборатории смешали театральные жанры, применили современные подходы и показали свое виденье персонажей Лермонтова. Использовали и разные форматы, в том числе моноспектакль, форум-театр.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Зрители овациями провожали каждую команду, принимали участие в обсуждении и отметили, что инсценировки удались.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это команды, которые занимаются три месяца, и мы видим, как это интересно. Возможно, через какое-то время мы увидим новые коллективы внутри нашего театрального клуба. Впереди у нас вторая лаборатория по текстам Станиславского и третья по перфомансам", - сказала руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Драматург Дмитрий Тарасов работал на площадке "Космоса" второй раз. В 2024 г. он вел театральную школу "Теплица".

"Из пяти эскизов "Теплицы" тогда получился один спектакль. И было бы здорово, если одна из сегодняшних инсценировок станет спектаклем. Или вдруг я стану мотиватором к тому, чтобы взять в работу другое произведение. Тем более, что запрос, интерес к лаборатории есть", - подчеркнул Дмитрий.

Добавим, в этом году "Теплица" пройдет по пяти направлениям 26 июня. Заявки в школу принимают до 15 июня. Информация о проекте и регистрация - на сайте.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# лаборатория , МТЦ Космос , спектакль

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