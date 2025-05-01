Тюменцы представили четыре инсценировки по повести Михаила Лермонтова

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре инсценировки по повести Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" представили в Молодежном театральном центре "Космос" 24 мая. Это итог работы образовательной лаборатории театрального клуба.

Драматург, арт-директор конкурса "Ремарка" Дмитрий Тарасов из Москвы пять дней работал с 30-ю тюменцами – его участниками. В основном это непрофессиональные артисты разного возраста и сфер деятельности: журналисты, SMM-щики, режиссеры массовых программ, педагоги и другие.

"В "Герой нашего времени" есть разные форматы текста: история Максим Максимыча, дневник Печорина, некий безымянный автор. Одна группа занималась одним произведением, вторая – другим. Смысл лаборатории – поиск нового языка, перевод прозаического текста в драматургический. Это большой эксперимент. Из шести инсценировок до показа дошли четыре: Тамань, Фаталист и две Бэлы", - рассказал Дмитрий.

Участники лаборатории смешали театральные жанры, применили современные подходы и показали свое виденье персонажей Лермонтова. Использовали и разные форматы, в том числе моноспектакль, форум-театр.

Зрители овациями провожали каждую команду, принимали участие в обсуждении и отметили, что инсценировки удались.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это команды, которые занимаются три месяца, и мы видим, как это интересно. Возможно, через какое-то время мы увидим новые коллективы внутри нашего театрального клуба. Впереди у нас вторая лаборатория по текстам Станиславского и третья по перфомансам", - сказала руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Драматург Дмитрий Тарасов работал на площадке "Космоса" второй раз. В 2024 г. он вел театральную школу "Теплица".

"Из пяти эскизов "Теплицы" тогда получился один спектакль. И было бы здорово, если одна из сегодняшних инсценировок станет спектаклем. Или вдруг я стану мотиватором к тому, чтобы взять в работу другое произведение. Тем более, что запрос, интерес к лаборатории есть", - подчеркнул Дмитрий.

Добавим, в этом году "Теплица" пройдет по пяти направлениям 26 июня. Заявки в школу принимают до 15 июня. Информация о проекте и регистрация - на сайте.

Анжела Лебедева