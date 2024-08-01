На “Августинах лоскутного одеяла” в Тюмени представили около 20 изделий

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Не менее 20 изделий представили тюменские мастерицы на “Августинах лоскутного одеяла”. Событие проходит во дворе музея “Усадьба Колокольниковых” в Тюмени 18 августа.

“В августе такая красивая пора, тем более на Руси в этом месяце всегда вывешивали одеяло на прожарку, проветривание перед долгой зимой. Мы стараемся вывешивать одеяла, чтоб их всех видели. В этот раз их даже разложили на траве”, – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель тюменского квилт-клуба "Сибирская палитра" Анна Глазунова.

Лоскутное шитье изначально было нацелено на создание одеял, именно с ними традиционно ассоциировался этот вид рукоделия. Их можно увидеть на картинах художников, иллюстрациях в детских книжках. Изделия бывают маленькие, большие, для взрослых и детей. Сейчас мастерицы еще шьют одеяла и для кукол.

Событие приурочено к 80-летию региона. Первая работа, которую видят посетители музейного двора, – карта Тюменской области. Этому панно десять лет. Мастерицы собирали его к 70-летию региона. Как подчеркнула Анна Глазунова, это большой коллективный проект, где каждая мастерица шила два-три квилта. Затем все фрагменты сшили в одну интересную работу.

“Мы всегда с областью. Была даже ярмарка, посвященная юбилею области. Мы живем здесь, хотим, чтобы жители региона продолжали интересоваться лоскутными изделиями”, – добавила руководитель квилт-клуба.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В “Августинах лоскутного одеяла” участвовали члены клуба, подключились ученицы Анны Глазуновой, которые закончили курсы лоскутного шитья, и другие мастера, узнавшие о событии в соцсетях. Осенью планируется создать Тюменскую ассоциацию лоскутниц.

Пенсионерке Людмиле Балыковой занятие лоскутным шитьем дает общение, новые знакомства. Свои изделия широкой публике представляет впервые. Она делает тонкие одеяла для родных и близких на подарки.

“Вообще я ждала, когда пойду на пенсию, буду заниматься рукоделием. У меня есть усидчивость, мне это нравится. На пенсии я уже 13 лет, но начала, конечно, не сразу. Выучила азы, ходила на мастер-классы, смотрела уроки в Интернете. У меня дачи нет. Чем мне заниматься? Есть интерес к созданию лоскутных одеял”, – сказала Людмила Балыкова.

Желающие могли принять участие в мастер-классе по ткачеству фито-коврика из ароматных трав. Такое изделие можно создать за 40 минут. Фито-коврик можно повесить в баню или ванную комнату. Первые три дня он пахнет интенсивно, потом начинает источать ароматы, когда на него попадает вода.

“Травы собраны в экологически чистых местах. Много растет на даче. Для мастер-класса я принесла травы, собранные на границе Тюменской и Свердловской областей, по Ирбитскому тракту. Они еще сегодня все росли на поле”, – поделилась руководитель студии творчества “МУУР” и “Белочка-умелочка” Татьяна Клыкова.

Отметим, летом по традиции квилт-клуб “Сибирская палитра” проводит три мероприятия. В июне состоялся День лоскутного шитья на публике, в июле – “Авоськин день”.

“Августины лоскутного одеяла” продлятся до 17 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова