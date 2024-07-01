Семейные истории купцов Колокольниковых узнают тюменцы на уличной выставке

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Уличную выставку "Семейные истории: Колокольниковы" открыли на Текутьевском бульваре в Тюмени 25 июля. На 34 планшетах представили материалы из семейных архивов купцов Колокольниковых.

В Тюмени до революции проживали семьи, которые радели за развитие города и образование. Не была исключением и семья Колокольниковых. Визитной карточкой Тюмени многие десятилетия является коммерческое училище, где сейчас располагается строительный институт ТИУ, вечерняя и спортивная школы на улице Луначарского, семейные усадьбы.

На открытии выставки заместитель главы города Дина Горковец подчеркнула, что новая уличная выставка неспроста открывается в Год семьи. Семью Колокольниковых она называет удивительной и знаковой. Для Дины Горковец особенно ценно, что на протяжении многих лет семья заботилась не только о повышении благополучия, развития бизнеса в Тюмени, но главное, о развитии образования. Благодаря этой семье появилось много новых образовательных учреждений.

Потомки известной купеческой семьи проживают в разных городах страны, несмотря на это они посещают Тюмень. Так, на церемонии открытия побывал предприниматель Евгений Ледовский-Колокольников. Его мама Надежда Ивановна Ледовская, правнучка известного тюменского купца Антона Колокольникова, стала хранителем большого семейного архива. Она записывает по памяти рассказы бабушек, собирает информацию об истории, деятельности и жизни купеческой семьи в архивах российских и зарубежных городов. У нее много писем, документов. Например, у нее хранится паспорт советского периода, выданный Антону Ивановичу Колкольникову. Надежда Ледовская оказала огромную помощь библиотеке истории города имени А.И. Текутьева в организации выставки "Семейные истории: Колокольниковы", предоставив уникальные документы.

Что касается Евгения Ледовского-Колокольникова, он стал продолжателем семейного дела. Многие знают, что купеческая семья являлась крупнейшими чаеторговцами.

"С чаем я очень давно. Что интересно мой первый чайный проводник и мастер — прабабушка Маргарита Антоновна, дочь Антона Ивановича. Можно сказать, что в 1980 году я уже занялся чаем: активно пил его. Если без шуток, то я где-то с начала нулевых работаю с Китаем, начинал не с чая. Последние три года возрождаем именно чайное дело, это стало моим делом жизни. Это не хобби, не увлечение, как это было раньше, а мой бизнес, дело, которым я зарабатываю на жизнь. Три года занимаюсь как профессиональный чаеторговец", — поделился потомок купеческой семьи в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

В Москве у предпринимателя действует чайная комната, в которой еще открыт небольшой частный музей, посвященный Колокольниковым. Здесь представлены предметы из семейного архива, то, что удалось сохранить в колокольниковских филиалах по всей стране. Например, в помещении можно увидеть чудом сохранившуюся чайницу из вятского филиала.

"Мне очень интересно возрождение русской чайной культуры. Именно такой подход к чаю близок. Русская чайная культура очень богата. Она объединяет в себе и китайский, и европейский подходы, и, безусловно, удивительные самобытные наши прочтения чаепития. Колокольниковы были яркими представителями этой русской чайной культуры. Делаем все, чтобы это продолжать, возрождать и популяризировать. Классический красный чай, который мы называем черным, без примесей, ароматизаторов — прежде всего. По стандартам революционной торговли добавлять травы или иван-чай в чистый классический китайский чай было преступлением. С таким отношением к напитку мы и живем", — добавил Евгений Ледовский-Колокольников.

Чайная тема, несомненно, нашла отражение на выставочных планшетах. Здесь приведены всевозможные чайные шкатулки, чайница, жестяная баночка, которую Антон Колокольников привез в Тюмень с нижегородской ярмарки 1896 года. Эти предметы знакомы Евгению Ледовскому-Колокольникову с детства, поэтому имеют особую ценность. Любителям чайной истории он рекомендует внимательно рассмотреть каждый стенд. Интересна фотография, на которой запечатлена чаеразвесочная фабрика в Челябинске. На снимке много интересных деталей, можно рассмотреть, как фасовали чай, какие были упаковки. Зафиксирован момент обандероливания чая — нанесения специальных таможенных бандеролей, являвшихся гарантией качества.

Был такой миф, что где-то в Тюмени зарыт клад Колокольниковых, золото. Евгений Ледовский-Колокольников сказал, что клад уже найден. "Это семейные ценности, традиции, которые в нашем роду были чрезвычайно важны, оберегаемы, особенно в семье Антона Ивановича Колокольникова, у которого было 11 детей. Мы продолжаем эту историю благодаря семейным ценностям. Этот клад бесценен, его невозможно украсть, он есть у каждого из нас. Наша задача — это беречь, лелеять, возрождать", — заключил он.

Уличная выставка на Текутьевском бульваре будет доступна в течение года. Ознакомиться с ней можно самостоятельно: все фотографии подписаны, есть краткая информация, подробности можно получить, отсканировав QR-код.

Инна Пахомова