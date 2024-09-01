Книгу "Священный уголок Сибири. Тюменский Троицкий монастырь" презентовали читателям

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Презентация книги "Священный уголок Сибири. Тюменский Троицкий монастырь" краеведа Валерия Чупина состоялась в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева 20 сентября.

Валерий Чупин шутит, что начал работу над этой книгой, обучаясь на третьем курсе университета. Тогда, в 1982 году, он из огромного списка тем выбрал каменное строительство в Тюмени в XVIII веке. Именно в тот период Валерий Чупин впервые пришел в Государственный архив Тюменской области.

В городе нет здания, которое бы по возрасту сравнялось с Троицким собором. Горожане должны гордится этим сооружением, считает краевед.

"Этот архитектурный ансамбль уникален, неповторим и нигде не повторен. Он единственный в мире, такого больше нигде нет. Истоки его разные: это и Русский Север, и новгородские храмы Средневековья, малороссийские храмы... Там все гармонично слилось воедино, что отделить одно от другого невозможно. Это издание попытка представить иллюстрированную историю ансамбля", – пояснил Валерий Чупин.

Книга сделана в жанре иллюстрированной истории, говорит автор. Иллюстрации играют такую же важную роль как текст. Их нельзя просто посмотреть, нужно читать.

“Это не просто картинки, заполняющие пространство для красоты. Иллюстрации – такой же источник информации как текст, подписи к фотографиям и так далее. К ним нужно присматриваться, вглядываться в них, изучать”, – добавил краевед.

Издание в 144 страницы наполнено архивными фотографиями, авторы которых были свидетелями восстановления ансамбля и возрождения православия в Сибири в целом. Один из снимков получен из Национальной библиотеки Франции.

В конце книги приведен каталог тюменских церквей. Чупин признается, что сделал немало открытий в процессе его создания. В каталог вошли около 15 старых храмов и примерно столько же возведенных в наши дни.

Такие книги как “Священный уголок Сибири. Тюменский Троицкий монастырь” востребованы, посетители библиотек Централизованной городской библиотечной системы выстраиваются за ними в очередь.

Отметим, издания выпускают по мотивам уличных выставок, которые ежегодно разрабатывают сотрудники Централизованной городской библиотечной системы. Автором многих таких экспозиций под открытым небом и является Валерий Чупин. Изданные книги – не просто путеводители по экспозициям, а полноценные краеведческие издания.

“Священный уголок Сибири. Тюменский Троицкий монастырь” был создан по материалам одноименной выставки, которая была открыта ко дню рождения города в июне 2023 года на набережной Туры.

“Гордимся тем, что библиотека является автором таких книг. Эти издания не представлены в книжных магазинах. Эти книги, которые мы эксклюзивно делаем для торжественного приема главы Тюмени. Это особая миссия библиотеки. Конечно же, и в течение года глава города поощряет такими изданиями победителей конкурса, отличившихся ребят. Эти книги представлены во всех наших филиалах”, – поделилась директор Централизованной городской библиотечной системы Наталья Некрасова.

Директор Государственного архива Тюменской области Ольга Тарасова в каждом таком издании видит признание в любви к городу. Она добавляет, что все, что в них изложено – достоверно.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова