Посвященное Петру Ершову пространство откроют в центре Тюмени к марту 2025 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пространство, посвященное творчеству и жизни создателя бессмертной сказки "Конек-горбунок" Петра Ершова, откроют во флигеле дома Буркова на пешеходной улице Дзержинского Тюмени в марте 2025 г. Событие приурочат празднованию 210-летнего юбилея со дня рождения Петра Ершова.

Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в ходе прямой линии 3 декабря.

По его словам, все реставрационные работы и благоустройство территории завершены. Осталась только интерьерная часть внутри здания. Работы идут по плану, заверил мэр.

Интернет-пользователи, смотревшие прямой эфир, также поинтересовались судьбой дома Рубцовой, пострадавшего от сильного пожара в 2019 г. Ранее в здании располагалась мастерская известных реставраторов Вадима и Святослава Шитовых. Восстановление объекта началось во втором квартале 2022 г. При сборке сруба использовали и "родные" бревна, были сохранены и резные элементы с ворот и дома.

"Реставрация завершена в этом году. На первом этаже дома разместится выставочное пространство, посвященное деревянному зодчеству. Местные жители и туристы смогут, прогуливаясь по пешеходной улице, узнать о технике работы с деревом, посмотреть образцы нашего сибирского деревянного зодчества", — поделился Максим Афанасьев.

На втором этаже оборудуют мастерские, где можно будет проводить занятия по дополнительному образованию детей и и мастер-классы для туристов.

Ожидается, что пространство в доме Рубцовой горожане и гости Тюмени смогут посетить уже в первом квартале 2025 г.

Инна Пахомова