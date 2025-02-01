Пряники по восстановленному рецепту начнут выпускать в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация пряника, изготовленного по старинной рецептуре, состоялась в Заводоуковске 31 января. Ожидается, что угощения начнут выпускать на местном предприятии в феврале.

Команде Заводоуковска и партнерам стоило огромных усилий найти составляющую рецепта пряников, которые изготавливали знаменитые Колмаковы, сказала глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова. Эта работа велась на протяжении нескольких лет.

"Были задействованы наши музейщики, представители культуры. Мы подключили наших партнеров. Долго работали с нашим предпринимательским сообществом, смотрели, кто бы взялся выпекать этот пряник и рассказывать о нем. Колмаковский пряник – один из символов нашего Заводоуковска, история которого уходит в 1874 год", – поделилась она.

На это событие из Москвы прилетела разработчик, реконструктор пряничных рецептов и форм, мастер пряничного дела Елена Леонова. Она входила в группу активных людей, занимавшихся исследованием и восстановлением рецепта колмаковского пряника. У Елены большой опыт в пряничном деле, им она занимается с 2012 года. К ней нередко обращаются представители разных регионов, музеев, чтобы восстановить рецептуру угощения.

Чтобы разработать печатный пряник, нужно приезжать на место и изучать региональные традиции, узнавать, какие были ингредиенты в то время, какие воспоминания остались об угощении, уверена мастер. В 2024 году она посещала Заводоуковск, провела целый день в Тюмени, полностью погружалась в регион.

"Печатный колмаковский пряник я разрабатывала не одна. Работала целая группа мастеров. Кто-то разрабатывал упаковку, мастер Александр Старынин из Санкт-Петербурга делал макет пряничной доски. Еще один вырезал ее. Упаковку разрабатывала Татьяна Никитина, которая работает в Эрмитаже. В оформлении она использовала кармацкую роспись. Только благодаря слаженной работе мы смогли воссоздать этот пряник", – поделилась реконструктор.

По словам Елены Леоновой, на ее памяти это единственный пряник, на который наносилась не просто надпись, а первое предложение 90 Псалма. Подобного она не встречала нигде. Мастер полагает, что колмаковский пряник, который начнут выпускать в Заводоуковске, откроет новую эпоху печатного пряника в России.

"Пряничным делом занимаюсь давно. В сентябре образовалась Всероссийская общественная организация "Гильдия мастеров пряничного дела и знаменщиков России". Я вхожу в московское региональное отделение. Каждый регион имеет свои особенности и собственный пряник. Так было всегда. Воссоздать пряник в вашем регионе – большие радость, удовольствие и честь для меня", – добавила Елена Леонова.

Воспроизвести пряник в таком варианте, как раньше, невозможно, поскольку в те времена были другие ингредиенты и способы обработки зерна. Пряник делали, максимально опираясь на дошедшую до наших дней информацию. Было решено воссоздать рецептуру на патоке, потому что она не такая избитая. Елена Леонова дополняла пряник специями так, как сама считала нужным.

Реконструктор рецептов убеждена, что необходимо возрождать традиции, передавать их детям, чтобы они знали, в какой великой и удивительной стране они живут. В случае с воссозданием колмаковского пряника – это дань традициям и донесение ценностей труда человека, который поднимал край.

На презентации рецепт торжественно передали предпринимателям Игорю Сироткина и Ксении Колабановой, которые займутся выпечкой пряников по нему. Они владеют пекарней и кондитерским цехом, в которых выпускают вкусные булочки и пироги, десерты. Пряники станут новым направлением в деятельности бизнесменов.

"Думаю, что выбор пал на нас, потому что мы работаем уже четвертый год. Зарекомендовали себя очень вкусной выпечкой, ответственным подходом. Работаем на хорошем сырье, нет никаких смесей и пищевых добавок. Мы – за качество. Плюс мы являемся коренными жителями этого города, не понаслышке знаем историю купцов Колмаковых. С детства эта фамилия у нас на слуху", – рассказал Игорь Сироткин.

Предприниматели еще не знакомы с технологией изготовления пряника. Для них изготовление такого вида продукции станет вызовом, но они на сто процентов уверены, что справятся с этим. В ближайшее время на их производство должна приехать Елена Леонова, которая расскажет, как делать это угощение.

Пряникам в Заводоуковске – особое внимание. С 2022 года в городе проходит историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник". В 2024 году событие было отмечено дипломом международной премии Russian Event Awards "За возрождение традиций и сохранение локального бренда". Фестиваль и колмаковский пряник уже начали выходить за пределы Тюменской области. В конце 2024 года их презентовали в Санкт-Петербурге.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин