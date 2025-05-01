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В Тюмени организаторы фестиваля "Музсходка" отказались от хедлайнера

Общество, 15:10 29 мая 2025

Андрей Сергиенко

V Всероссийский фестиваль авторской музыки "Музсходка" пройдет в Тюмени на шести площадках 6 и 7 июня. В этот раз хедлайнера у события не будет.

Об этом сообщила руководитель фестиваля Сюзанна Иванова во время пресс-завтрака "Проекты для города и людей" на набережной Туры. Его организаторы – компания "Газпром-Ямал" - представила 13 победителей грантового конкурса "Родные города".

"В прошлом году мы привозили хедлайнеров, но нам этот опыт не понравился. В этом году мы отказались от этой идеи. И в дальнейшем думаем о том, что если и привозить, то не поп-артистов, а развивать современных авторов. В этот раз у нас все 106 музыкальных коллективов, исполнителей будут хедлайнерами, потому что все они профессионалы с проработанными материалами", - рассказала Сюзанна.

Более 700 заявок обработали организаторы музыкального фестиваля в Тюмени.

Сюзанна пригласила всех горожан на открытие фестиваля. Оно начнется с самба-шествия по пешеходной ул. Дзержинского в 18 часов. Официальная часть – на уличной сцене ДК "Нефтяник".

"Скоро мы проанонсируем экскурсии по фестивалю, в его кулуары. То есть в гримерки, штабы. Будет возможность пообщаться с артистами", - отметила Сюзанна Иванова.

"Музсходка" - инвестиционно привлекательный проект, ежегодно его организаторы выигрывают разные грантовые конкурсы. В этот раз провести яркое музыкальное событие помогут средства программы "Родные города" от ПАО "Газпром нефть".

Андрей Сергиенко Андрей Сергиенко Андрей Сергиенко Андрей Сергиенко Андрей Сергиенко ﻿

Всего 13 проектов жителей Тюмени в области образования, культуры, креативных индустрий, спорта привлекли гранты лидера нефтегазовой отрасли страны.

Анжела Лебедева

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# Газпром нефть , гранты , конкурс , музыка

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