Тюменская группа выступит на "Музсходке" в уникальном жанре

| Фото: из группы "Фестиваль "Музсходка" во ВКонтакте | Фото: из группы "Фестиваль "Музсходка" во ВКонтакте

Тюменская музыкальная группа "Gilead" в третий раз выступит на V Всероссийском фестивале авторской музыки "Музсходка" в уникальном жанре "Medieval Groove". Ребята сами придумали его, соединив средневековую и электронную музыку.

"В группе пять музыкантов. Двое парней играют на волынках, а единственная девушка в коллективе - на арфе и маленькой виолончели. Есть еще установка из двух барабанов и тарелок, я играю на струнном щипковом инструменте бузуки. У нас также есть аниматор, который выступит сегодня с нами в роли шута", - рассказал инструменталист Павел Михалёв.

В этом году группе исполняется 14 лет. Музыкантов можно будет услышать на сцене "Инди" у "Конторы пароходства" в 21 час 10 мин.

| Фото: из группы "Gilead" во ВКонтакте | Фото: из группы "Gilead" во ВКонтакте

Одна из организаторов фестиваля Анастасия Перушкина последние два года руководит направлением работы с артистами. "Несомненно растет уровень музыкантов, растет их количество. С иногородними артистами работать легко. Они приезжают сами, сами находят, где жить. Мы только рекомендуем, где остановиться или что посетить, чтобы влюбить музыкантов из других городов в Тюмень. В итоге ребята остаются довольные, некоторые говорят, что приезжают к нам как в отпуск", - отметила Анастасия Перушкина.

В этом году она дебютирует с авторскими песнями на сцене "Акустика" на ул. Дзержинского, 22. Услышать выступление под гитару можно будет 7 июня в 18 часов.

"Я впервые сама заявилась, как артист. Несколько лет пишу песни в стол. Автор фестиваля Сюзанна Иванова сказала, что пора заявиться. Эксперты посмотрели, оценили, и я смогла пройти с первого раза. Это интересный опыт, поскольку впервые буду выступать перед незнакомыми людьми", - добавила девушка.

| Фото: из группы "Фестиваль "Музсходка" во ВКонтакте | Фото: из группы "Фестиваль "Музсходка" во ВКонтакте

Напомним, мультижанровый фестиваль "Музсходка" пройдет в Тюмени 6 и 7 июня. На шести сценах города под открытым небом выступят музыканты в 10 направлениях: поп, рок, электро, хип-хоп, джаз, неоклассика, этно, акустика, инди. Также будет открыта детско-подростковая сцена. Для жителей и гостей города выступят 106 коллективов и сольных исполнителей.

Событие бесплатное. Возрастное ограничение: 0+.

| Фото: из группы "Фестиваль "Музсходка" во ВКонтакте | Фото: из группы "Фестиваль "Музсходка" во ВКонтакте

Юлия Божок