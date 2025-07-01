17 коллекций дизайнеров Урала увидели гости и жители Ялуторовска

автор Наталья Кузнецова | Фото: предоставлено организаторами автор Наталья Кузнецова | Фото: предоставлено организаторами

17 коллекций дизайнеров Урала увидели жители и гости Ялуторовска на первом фестивале моды "Нити Сибири" в Ялуторовском остроге 28 июля. На событие съехались более 200 моделей из Тюмени, Кургана, Челябинска, Нижнего Тагила, Алапаевска, Екатеринбурга.

На импровизированном подиуме, которым на время показа стала центральная площадь перед острогом, показали коллекции с культурным кодом России и регионов. В современную одежду идеально вписали хохлому, узорочье, старинные орнаменты.

Дизайнер Вера Жукова из Алапаевска создала коллекцию "Матрешки Pink”: шикарные платья из фатина, дополненные расписными кокошниками.

Елена Ведякина из Ялуторовска представила коллекцию "Жемчужная россыпь" о красоте и богатстве русской души, национальной индивидуальности, наследии и традициях предков. Основная часть коллекции выполнена вручную: натуральные, фактурные ткани, созданные в технике мокрого валяния из шерсти, шелка и растительных волокон, декорированные прорезными и объемными элементами.

Юный дизайнер из Тюмени Амелия Бебекина специально для фестиваля создала коллекцию "Моя Родина".

Людмила Кутузова представила зрителям современную одежду и аксессуары для жаркой поры с использованием мотивов традиционных русских орнаментов и росписей (хохломская, гжельская, жостовская, мезенская).

В показе дизайнера Марии Лямзиной отлично сочетались и тюменские платки и кружева от тюменской мастерицы Елены Алякиной.

Фестиваль был организован проектом "Неделя моды. Сибирь" при полной поддержке многофункционального культурного центра "Арт-Вояж" и Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Инна Пахомова