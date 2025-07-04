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Тюменец победил в первом федеральном конкурсе креативных продюсеров

Общество, 17:45 04 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект Евгения Борисова "РОБИ" вошёл в тройку лучших по итогам первого Федерального конкурса креативных продюсеров. Тюменца наградят в рамках "Российской креативной недели" в Москве 25–27 сентября. Он получит грант на обучение в мини‑MBA по продюсированию в креативных индустриях.

"РОБИ" — инновационная образовательная система, которая знакомит детей с 5 лет с основами робототехники и инженерии через увлекательные конструкторы, комиксы и мультфильмы. Проект помогает развивать техническое мышление с раннего возраста, предлагая готовые решения для школ и кружков по всей России.

"Проекты вроде „РОБИ“ — пример того, как креативный подход работает на будущее страны. Образование, особенно детское, требует нестандартных решений, и именно такие продюсеры формируют новую среду, где дети не просто учатся, а пробуют, изобретают, запускают. Конкурс помогает таким идеям выйти из тени и получить поддержку, которую они заслуживают", — подчеркнула сооснователь Гильдии креативных продюсеров и член жюри конкурса Ирина Доброхотова.

Всего было подано 1 тыс. 770 заявок из 75 регионов, сообщает пресс-служба Гильдии креативных продюсеров. Проект из Тюменской области вошёл в финальный список из 25 сильнейших и оказался в числе победителей.

Добавим, конкурс проводится АНО "Креативная экономика" и Гильдией креативных продюсеров. Его цель — сформировать новое поколение специалистов, способных усилить креативную экономику России.

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# конкурс , креативные индустрии , продюсирование

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