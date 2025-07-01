Футболки с тюменскими принтами представит тобольский бренд к 439-летию областной столицы

| Фото: предоставлено Татьяной Погореловой | Фото: предоставлено Татьяной Погореловой

Коллекцию футболок с изображениями, посвященными Тюмени, разработает тобольский бренд "В Сибири рос" ко Дню города, который массово отметят в областной столице 26 июля.

"Сейчас мы прорабатываем идею с тюменскими историками. Они каждый день общаются с туристами, изучают отзывы. Эта взаимосвязь бизнеса, гостей очень полезна - она помогает не просто что-то сделать, а ответить на запрос отдыхающих", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" индивидуальный предприниматель, основатель бренда "В Сибири рос" Татьяна Погорелова.

Отметим, свой бренд тоболячка развивает с 2021 года. Он специализируется на производстве спортивно-деловой одежды. В 2025 году в его рамках запускается коллекция, посвященная Году Петра Ершова в Тобольске. Кроме того, Татьяна Погорелова изготавливает футболки с узнаваемыми достопримечательностями Тобольска. Эту продукцию она презентовала на Дне города и открытии музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

Инна Пахомова