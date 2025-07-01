  • 22 июля 202522.07.2025вторник
  • USD78,3274
    EUR91,5138
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северо-восточный

Мини-сериал о взаимоотношениях родителей и подростков снимают в Тюмени

Общество, 16:49 22 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над созданием сериала "В контакте" работает команда онлайн-проекта "Своим примером". Он посвящен теме взаимоотношений родителей и подростков, сообщает Telegram-канала департамента общественных связей Тюменской области.

"Сценарий мы писали совместно с детским психотерапевтом Ириной Ивановой. Она поделилась самыми распространенными трудностями в детско-родительских отношениях, а также сама поучаствовала в съемках. В четырех сериях мини-сериала зрители увидят реальные жизненные ситуации и их разбор. Эксперт комментирует каждый сюжет, подсказывает пути решения проблем и помогает взрослым лучше понять своего ребёнка", — рассказала руководитель проекта Алена Геленидзе.

Первые выпуски сериала "В контакте" уже появились в сети. В них история о том, что стоит за гиперопекой и неоправданными ожиданиями родителей.

Свежие серии можно найти в плейлисте. Возрастное ограничение: 6+.

Тюменский медиасериал "В контакте" — победитель грантового конкурса от Росмолодежи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# сериал , съемки

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 22.07.2025В Тюменской области жеребьевку на добычу крупной дичи проведут 23 июля
17:12 22.07.2025Тюменцы представили единую систему поддержки молодых студенческих семей в Москве
16:49 22.07.2025Мини-сериал о взаимоотношениях родителей и подростков снимают в Тюмени
16:16 22.07.2025Испытания новых каталитических систем провели тюменские ученые и сотрудники СИБУРа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора