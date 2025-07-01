Мини-сериал о взаимоотношениях родителей и подростков снимают в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над созданием сериала "В контакте" работает команда онлайн-проекта "Своим примером". Он посвящен теме взаимоотношений родителей и подростков, сообщает Telegram-канала департамента общественных связей Тюменской области.

"Сценарий мы писали совместно с детским психотерапевтом Ириной Ивановой. Она поделилась самыми распространенными трудностями в детско-родительских отношениях, а также сама поучаствовала в съемках. В четырех сериях мини-сериала зрители увидят реальные жизненные ситуации и их разбор. Эксперт комментирует каждый сюжет, подсказывает пути решения проблем и помогает взрослым лучше понять своего ребёнка", — рассказала руководитель проекта Алена Геленидзе.

Первые выпуски сериала "В контакте" уже появились в сети. В них история о том, что стоит за гиперопекой и неоправданными ожиданиями родителей.

Свежие серии можно найти в плейлисте. Возрастное ограничение: 6+.

Тюменский медиасериал "В контакте" — победитель грантового конкурса от Росмолодежи.