В День города прошел первый фестиваль “Тюменская этномода”

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Первый фестиваль “Тюменская этномода” прошёл в День города, 26 июля. По этому случаю установили подиум на площади 400-летия Тюмени.

На подиум вышли представители 14 национальностей. Всего в фестивале приняли участие 80 человек. “Тюменская этномода” стала не просто модным показом, а возможностью прикоснуться к истории, узнать истоки народов, которые постепенно заселяли земли, объединялись и развивали Тюменский край.

“На самом деле это очень крутая история. Представлены оригинальные костюмы национальностей. Все выдержано именно в том ключе, как оно было и есть. У каждой национальности есть свой реквизит, свои аксессуары. Мы хотели передать весь колорит и характеры, отличительные черты: кто-то более мягкий, кто-то более веселый. Все разные. Все это можно заметить во время их выхода”, – поделилась режиссер-постановщик показов Юлия Анодина.

С помощью таких событий можно знакомить молодежь со множеством национальностей, проживающими в городе, считает Юлия Анодина. Она призналась, что, чем больше вела репетиции и общалась с людьми, тем глубже погружалась в культурный код каждой народности.

“У нас многонациональная, многоконфессиональная страна и город, поэтому фестиваль –– очень хороший задел. Главное –– интегрировать эти культурные коды, наследие в современные образы и историю наших дней”, – сказала Юлия Анодина.

На солистке ансамбля “Росстань” Екатерине Сусловой был русский традиционный сарафан. Это элемент народного костюма для молодых незамужних девушек, обычно длинное безрукавное платье, которое надевают поверх рубахи. Сарафан изготовлен из сукна. На нем металлические пуговицы по всей вертикали передней части и красная шнуровка. Эту одежду сшила тюменская мастерица Марина Коба по образцам музейных экспонатов, сохранившихся в Тобольске.

Со сцены ведущий рассказывал присутствующим о костюмах. Так зрители узнали, как одевались сибирские татары. Перед ними предстал воин в доспехах из натуральной кожи, которую укрепляли металлическими элементами, что делало человека неуязвимым. Обязательным атрибутом был кожаный ремень с многочисленными подвесами, которые указывали на статус. За спиной находился колчан со стрелами, а в руке –– традиционный меч.

Татарская женщина наряду с мужчинами могла с легкостью оседлать лошадь, поэтому крой платья был широким с треугольными вставками. Под платье надевали штаны с широким шагом.

Излюбленным цветом татар был и остается зеленый. Он символизирует новую жизнь, дыхание природы. Костюм взрослой женщины у татар отличался удлиненным камзолом и цветовой символикой, преобладали бордовый, фиолетовый, темно-синий цвета.

Всего состоялось 15 показов. Завершили эту историю дети в современной одежде из коллекции Юлии Анодиной “Гжель”.

Инна Пахомова