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Александр Моор пожелал лучшему городу Земли процветания

Губернатор, 08:57 26 июля 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

История Тюмени неразрывно связана с историей нашей страны. В далеком XVI веке первая русская крепость за Уралом стала символом стремления русских первопроходцев осваивать бескрайние просторы Сибири. И этот путь Тюмень прошла не единожды. Уже в XX веке она превратилась в штаб и главный научный, промышленный и логистический центр освоения нефтегазовой целины Западной Сибири.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей областного центра с Днем города.

По словам главы региона, особая страница жизни города связана с Великой Отечественной войной. Тюмень стала надежным тылом. Тюменские предприятия, и эвакуированные, и местные заводы перестроились на военный лад и выпускали необходимую фронту продукцию. Трудовой подвиг старшего поколения тюменцев увековечен в высоком звании Город трудовой доблести, которого удостоена Тюмень.

"Для каждого из нас Тюмень особенная. У каждого из нас с городом связаны памятные события. Здесь рождаются наши мечты и амбициозные идеи, которые воплощаются в перспективные начинания и проекты. Сегодня Тюмень – сердце нашего региона, лидер в развитии инфраструктуры, цифровых технологий, один из лучших по качеству и комфорту городской среды. Это город для жизни, для любви и семьи, для работы и реализации возможностей. Город, который не раз входил в число самых счастливых городов России. Дорогие земляки! Пусть Тюмень всегда остается для вас родным домом, куда хочется возвращаться снова и снова, будет источником вашего личного счастья и внутренней силы. Здоровья и благополучия вам, а Тюмени – лучшему городу Земли – процветания!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День города

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