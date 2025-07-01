В Тюмени на День города выступил Александр Панайотов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Певец, финалист проекта "Голос" Александр Панайотов выступил в День города Тюмени 26 июля. Концерт прошел в парке российско-корейской дружбы.

Перед началом концерта глава города Максим Афанасьев поздравил тюменцев с праздником. Он отметил, что любовь к Тюмени объединяет все поколения горожан. С ней многие связывают свое будущее, поскольку видят, что здесь есть условия для реализации своих талантов.

Александр Панайотов спел свои самые популярные песни. Среди них - "Леди дождя", "Вечность", "Ночь на облаках" и другие. Тюменцы подпевали и танцевали возле сцены.

"Огромное счастье присутствовать на таком празднике. Безумно рад петь с вами, танцевать с вами. Надеюсь, это взаимно и вам все понравится. Спасибо всем, кто сегодня пришел", — сказал певец.

Отметим, в этот день на сцене также выступал российский певец и актер, уроженец Тюмени Юрий Кузнецов-Таежный. Он сыграл главную роль в сериале "Легенды о Круге" (12+).

Кроме этого, на площадке в программе участвовали чемпион мира по баяну и аккордеону Владимир Черных, тюменский музыкант Сергей Окороков, скрипач Марио Али Дюранд Сутуев и битбоксер Сергей Черня.

Виктория Макарова