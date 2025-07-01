Тюменцы хором спели "Ясные дни" с Олегом Газмановым

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт Олега Газманова прошел на площади 400-ления в Тюмени в честь Дня города 26 июля. Перед началом концерта глава Тюмени Максим Афанасьев поздравил со сцены горожан с праздником.

"Самые сплоченные, самые активные люди живут здесь в Тюмени. Сегодня самые яркие и любимые артисты дарят нам свое творчество. Тюменцы умеют хорошо работать и заслуживают качественного отдыха. На этой главной сцене мы встречаем всеми нами любимого артиста Олега Газманова. Я поздравляю вас с праздником и желаю самых классных эмоций!", - сказал Максим Афанасьев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российский певец исполнил известные песни "Есаул", "Морячка" и "Ясные дни", а тюменцы подпевали ему хором. Прозвучали также и новые композиции.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотогалерею с концерта можно посмотреть по ссылке.

Юлия Божок