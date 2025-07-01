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Фотогалерея: концерт Олега Газманова на площади 400-летия Тюмени

Общество, 21:45 26 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт Олега Газманова прошел на площади 400-ления в Тюмени в честь Дня города 26 июля.

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Юлия Божок

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# День города Тюмени , зрители , концерт , площадь 400-летия Тюмени

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