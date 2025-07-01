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В Тюмени жители города увидели "атмосферный" феерверк

Общество, 23:55 26 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Атмосферный" фейерверк увидели горожане в День города 26 июля. Облачность подарила необычно мягкое огненное зрелище на набережной Туры.

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Наблюдать зрелище собрались тысяч горожан и гостей города. Фейерверк стал ярким финалом большого праздника, который на протяжении всего дня проходил на множестве локаций Тюмени.

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# День города Тюмени , фейерверк

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