Онлайн-маршрут по уличному искусству обновили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обновленный интерактивный маршрут "Гид "Конторы"" по уличному искусству в Тюмени запустила Контора пароходства. В него вошли свежие работы фестиваля "Морфология улиц-2022", сообщает мультицентр.

Прогулка объединяет в себе работы 2020 и 2021 годов, а также добавлены 10 самых актуальных артов, созданных летом этого года.

Любой желающий может записаться на бесплатные экскурсии с тюменским художником и исследовательницей стрит-арта. Каждая прогулка рассчитана на 10 человек, они занимают 1-1,5 часа и проходят по улицам Тюмени. Экскурсия Андрея Снега включает в себя муралы, созданные в разные годы фестиваля "Морфология улиц". Второй маршрут водит Катя Гиий, он сконцентрирован на согласованных работах фестиваля и неизвестных авторов.

Зарегистрироваться на прогулку можно в Telegram-боте.