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Онлайн-маршрут по уличному искусству обновили в Тюмени

Общество, 12:35 26 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обновленный интерактивный маршрут "Гид "Конторы"" по уличному искусству в Тюмени запустила Контора пароходства. В него вошли свежие работы фестиваля "Морфология улиц-2022", сообщает мультицентр.

Прогулка объединяет в себе работы 2020 и 2021 годов, а также добавлены 10 самых актуальных артов, созданных летом этого года.

Любой желающий может записаться на бесплатные экскурсии с тюменским художником и исследовательницей стрит-арта. Каждая прогулка рассчитана на 10 человек, они занимают 1-1,5 часа и проходят по улицам Тюмени. Экскурсия Андрея Снега включает в себя муралы, созданные в разные годы фестиваля "Морфология улиц". Второй маршрут водит Катя Гиий, он сконцентрирован на согласованных работах фестиваля и неизвестных авторов.

Зарегистрироваться на прогулку можно в Telegram-боте.

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# Морфология улиц , уличное искусство

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