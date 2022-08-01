Интерьеры квартиры зашифровала московская художница в арке на Свердлова, 22 в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Убранства квартиры изобразила художница из Москвы Анастасия Дунаева в арке жилого дома по улице Свердлова, 22 в Тюмени. Площадь арта "Арка — это всегда эхо" — 148 квадратных метров, это самая большая работа в прошедшем сезоне фестиваля паблик-арта "Морфология улиц", рассказала корреспонденту "Тюменской линии" менеджер проекта Анастасия Ларенко.

"Темой фестиваля в этом году был "Внутренний дом", Анастасия изобразила в арке убранства квартиры своей покойной тети. Сестра Насти, которая до сих пор там живет, отправила ей голосовые сообщения с описанием того, как сейчас выглядит квартира, поделилась воспоминаниями из детства, и это наложилось на воспоминания самой Насти. В работе есть квартирные текстуры — обои, ковры, статуэтки, цвет штор", — пояснила она.

По словам организаторов фестиваля паблик-арта, согласовать работу в арке жилого дома было непросто. Волонтеры фестиваля прошлись по всем подъездам и собрали подписи жителей, часть была за создание арта, часть — против. В итоге в управляющей компании эскиз рисунка согласовали, на работу художнице потребовалось около двух недель.

Проект паблик-арта "Морфология улиц" прошел в Тюмени в июле в пятый раз, 17 работ создали художники из Тюмени, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Владивостока.

Вера Коршунова