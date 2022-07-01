Московская художница создает текстуры советской квартиры в арке тюменского дома

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Текстуры квартиры сестры, в рамках V фестиваля паблик-арта "Морфология улиц", создает художница из Москвы Анастасия Дунаева в арке дома по ул. Свердлова, 22 с 17 июля. Как поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" девушка, стрит-арт она рисует по голосовым сообщениям родственницы.

"У меня была тетя. В Советском Союзе ей дали квартиру, но внутри постоянно появлялась плесень, поэтому каждый год ей приходилось делать ремонт. Она сочетала несочетаемое – стелила и вешала яркие ковры, клеила пестрые обои. Родственница умерла в 2018 году. Сейчас в доме живет сестра, которая записала мне голосовые сообщения, где рассказала, как выглядит ее жилье. Я хочу повторить эти текстуры, будто квартиру вывернули наизнанку. А аудио смогут послушать все люди по QR-коду рядом с артом", – отметила Анастасия.

Чтобы работа появилась именно здесь, организаторам "Морфологии улиц" нужно было получить согласие от жильцов дома. Удалось собрать более 190 подписей "за".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Настенный рисунок появится на арке к концу недели, до 24 июля. Ниши девушка закрасит до потолка. Сверху будет более экспрессивно и не так детализировано, как снизу. Девушка хочет, чтобы ее рисунок возвращал жителей в детство, дарил чувство тепла и любви.

"На экскурсии по Тюмени нам говорили, что к вам приезжает много северян. Да и в целом город развивается, строится. Я подумала, что когда люди переезжают на съемную квартиру, то сильнее скучают по дому, по своим воспоминаниям из детского возраста, по тому, как вечерами рассматривали ковер на стене. И вот тюменец идет по улице, например, в холодный зимний день, видит мой арт и на сердце становится радостно", - сказала московская художница.

V фестиваль паблик-арта официально открыли 10 июля, темой стал "Внутренний дом". В этом году на улицах города появится семь новых арт-объектов. Сейчас работы ведутся в арке по ул. Свердлова, 22, на фонтане за ДК "Строитель", на ул. Сакко и Циалковского, 22.

Закрытие состоится 31 июля на летней сцене у мультицентра "Контора пароходства". В программе — концерт музыканта МС Сенечки.

Напомним, что в 2022 году идеи воплощают в жизнь восемь участников арт-групп из России.

За пять лет благодаря проекту на зданиях города появилось более 100 работ, обновленный арт-квартал под открытым небом на улице Северной, два маршрута для прогулок по стрит-арту Тюмени с онлайн-гидом.

Виктория Макарова