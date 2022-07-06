На открытии фестиваля "Морфология улиц" в Тюмени прочтут лекцию про уличное искусство
Фестиваль "Морфология улиц" откроют в Тюмени 10 июля в 19 часов. Церемония пройдет в баре "Гаражи" (ул. Володарского, 27/1).
По словам организаторов, на открытие придут куратор Ян Посадский и часть художников-участников фестиваля.
С 17 часов будет работать маркет и фотозона. После открытия в 19 часов начнется лекция про уличное искусство. В 20 часов гости смогут пообщаться друг с другом, послушать музыку.
Напомним, "Морфология улиц" — проект, развивающий уличное искусство в Тюмени с 2017 года. Летом 2022 года он пройдет в Тюмени в пятый раз и впервые станет международным проектом паблик-арта. Организаторы отказались от опен-колла и сами пригласили авторов из разных городов.