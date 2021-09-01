Организаторы тюменского фестиваля "Морфология улиц" поменяют формат события

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организаторы тюменского фестиваля "Морфология улиц" не исключают, что событие может измениться, станет больше экспериментов.

"Я надеюсь, что в таком формате, как в последние четыре года, "Морфология улиц" прошла в последний раз. Мне бы хотелось, чтобы мы больше экспериментировали и задавали вопросы "Что дальше?". Хочу, чтобы рисунки не просто оставались после фестиваля, но и с ними что-то бы происходило. Мне уже больше нравится, когда это не только рисунки на фасадах, но и, когда в рамках фестиваля существуют многообразные художественные практики", — сказала Юлия Саначина.

Также в видео, приуроченном к итогам фестиваля, можно услышать мнение о стрит-артах от авторов появившихся в областной столице работ и простых горожан.

Напомним, 13 новых стрит-артов украсили улицы Тюмени в рамках фестиваля "Морфология улиц" в 2021 году. Событие объединило художников из шести городов страны.