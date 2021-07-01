Фасад центра молодежных инициатив ТИУ украсил огромный мурал

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Фасад центра молодежных инициатив Тюменского индустриального университета украсил огромный мурал из двух частей. Стрит-арт для фестиваля "Морфология улиц" в Тюмени создали местный художник Андрей Давыдов (Снег) и художница из Москвы Ольга INEY Чикина, сообщает пресс-служба вуза.

На фасаде центра молодежных инициатив можно увидеть изображение из ярких геометрических форм с искаженной перспективой. Прежде чем создать его, московская художница Ольга Чикина изучила некоторые здания в Тюмени — круглую баню, водонапорную башню, ДК "Нефтяник", Тюменский театр кукол, "муравейник".

"На первый взгляд картинка воспринимается как абстрактный красочный паттерн, но при ближайшем рассмотрении зритель начинает различать в пространстве двери, балконы, облицовочный кирпич, крыши, лестницы и форточки на окнах", — рассказала Ольга.

Художник-муралист Андрей Давыдов ("Снег") из своих работ собирает "сугробы" — серии, объединенные одной темой. Свою работу он представил на переходе между корпусами здания.

Инициатором украшения фасада корпуса выступил университет.

Стартовавший 13 июля фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" подходит к концу, большинство стрит-артов уже можно увидеть на улицах города, остальные будут завершены до 31 июля.

В этом году в фестивале принимают участие 14 художников и команд со всей России, общей темой стала "Синестезия" — художники создают работы о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами, а именно цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве.