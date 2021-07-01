В Тюмени гаражный кооператив превращается в галерею уличного искусства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще два стрит-арта появилось в Тюмени на стенах гаражного кооператива на улице Сакко, 32. Работы в рамках фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" создали московская художница antonia lev и челябинский художник, работающий под псевдонимом 5307.

Раскрыть общую тему фестиваля, которой в этом году стала "Синестезия", antonia lev решила через чувство ласки. На арте можно увидеть способы восприятия ласки и воздействующие на органы чувств предметы: вкус дают арбузы и персики, аромат — ландыш. Самым частым сюжетом в изображении стало прикосновение — соприкосновение с ласковым пушистым животным, соприкосновение рук, соприкосновение с птицами, ощущения от легкого летнего дождя.

Сама художница antonia lev считает, что ласка — это чувство, которое очень важно испытывать в мире борьбы и конкуренции, важно понимать и чувствовать друг друга через ласку.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Художница говорит, что ласка важнее заботы, потому что в заботе есть иерархия и подчинение, ласка важнее любви, потому что ласка ничего не требует взамен", — рассказала менеджер проекта "Морфология улиц" Настя Ларенко.

Обычно в работах antonia lev преобладают яркие цвета, но иначе сложилось с ее стрит-артом в Тюмени. Когда художнице предложили эту стенку, она осмотрела район по гугл-картам и решила: чтобы вписаться в среду, нужно использовать кремовые оттенки.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автор второго стрит-арта, Валентин 5307, в описании к эскизу не стал подробно рассказывать, о чем его работа, и это связано с заглавной темой "Морфологии улиц" в этом году.

"Тема фестиваля — "Синестезия", и он решил изобразить звуки. У каждого звука здесь есть свой цвет по нарастающей: от самых тихих до самых громких звуков окружающей среды. Это может быть шарканье подошв, шорох шин проезжающих мимо машин, шелест листьев, шепот. Каждому цвету можно дать определенный звук. С этим можно поиграть, повзаимодействовать", — объяснила менеджер фестиваля "Морфология улиц" Настя Ларенко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теперь на стенах гаражного кооператива уже три стрит-арта, созданных в рамках "Морфологии улиц". В прошлом сезоне фестиваля здесь появилась работа питерской художницы Tinstwin.

Напомним, четвертый фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" стартовал в Тюмени 13 июля. В нем участвуют художники и команды из разных городов России. В рамках фестиваля уже создано шесть работ, до конца июля на зданиях Тюмени появятся еще восемь.

Общей темой фестиваля в этом году стала "Синестезия" — художники создают работы о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами, а именно цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве.

Влада Нерадовская