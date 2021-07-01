В Тюмени московский художник создает стрит-арт на старом ларьке

| Фото: предоставлено Иваном Симоновым | Фото: предоставлено Иваном Симоновым

Участник фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" Иван Симонов создает стрит-арт на старом ларьке вблизи автобусной остановки "Балтийская" в Тюмени. Завершить он планирует 17 июля.

Работать на объекте автор из Москвы начал 14 июля. На одной стороне ларька можно увидеть мужчину, который прилег на скамейку, подложив под голову рюкзак. "В своих работах я использую постер, на котором изображен человек. В основе лежат фотографии, которые я делаю в городских пространствах – собираю коллекцию людей, интересных персонажей. От этого я отталкиваюсь и разрабатываю свою идею. Обычно мои монохромны, но в этот раз я добавил много цвета, так как тема фестиваля 2021 года звучит как "Синестезия", – рассказал Иван Симонов.

Рисует он фасадной краской, замешанной с колерами, использует несколько баллонов. В работе над артом ему активно помогают волонтеры. Как отмечает Иван, работы много, она кропотливая. Объект небольшой, но много мелких элементов. Здесь участник "Морфологии улиц" проводит по шесть-восемь часов в день.

Работа, которая появится в Тюмени, относится к проекту Ивана Симонова #маленькиелюди. В нем автор решил отразить жизнь простых людей и явления, которые оказываютопределенное влияние.

"Иногда это что-то глобальное, а иногда локальное. Например, возьмем этот непримечательный ларек, который закрыт много лет. Рядом с ним расположена остановка, ставшая своего рода площадкой, где общаются люди. Собственно, именно такие простые люди и запечатлены в работе. Это такая фиксация действительности и проявление внимания к тем, кто живет в этом районе. В работе я использую текст, где перевожу с латыни слово синестезия, что означает "ощущение" и "вместе". Таким образом призываю к эмпатии и объединению людей, а также беречь себя и не злоупотреблять – на другой стороне написано "Когда смешал слишком много чувств в одно". Одновременно это также и основное явление синестезии, когда разные органы чувств воздействуют на другие и происходят визуальные и аудиальные искажения", – заключил московский художник.

Напомним, в рамках фестиваля "Морфология улиц" в областной столице в 2021 году появятся 15 новых стрит-артов. Участие в масштабном событии примут художники из Тюмени, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Подольска и Калининграда. В частности, будет обновлен арт-квартал на ул. Северной, там планируют открыть галерею под открытым небом.

Инна Пахомова