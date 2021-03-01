В Тюмени открыли прием заявок на фестиваль "Морфология улиц"

| Фото: пресс-служба мультцентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультцентра "Контора пароходства"

15 работ мастеров стрит-арта появятся в Тюмени летом 2021 года, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства.

Прием заявок на фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" начался 29 марта. Участниками станут художники со всей России. Их работы объединит тема "Синестезия". Итогом фестиваля станут 15 стрит-артов и обновленный арт-квартал на Северной, 11 и Северной, 9.

"С 12 по 25 июля художники будут создавать работы о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами. Например, цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве. Шорт-лист из 13 участников объявят в социальных сетях проекта 17 мая. Еще две работы оставят на улицах города приглашенные эксперты", – рассказали организаторы.

Также на Северной, 11 и Северной, 9 организаторы обновят арт-квартал вместе с художниками-участниками фестиваля. Напомним, на Северной нанесены муралы художников из Перми и Тюмени на разные темы в разных техниках.

"Мы хотим сделать это место комплексным, отражающим единый стиль и идею. Поэтому запланировали видоизменить квартал: работы будут дополнять друг друга, содержать схожие элементы или цвета. Так, мы, наконец, откроем в Тюмени галерею под открытым небом", — отметила руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина.

Чтобы принять участие в качестве художника, необходимо зарегистрироваться на сайте морфологияулиц.рф до 11 мая включительно. Эксперты будут смотреть на портфолио и опыт реализации эскизов на объектах малых и больших форм. Трансфер и проживание в Тюмени оплачивает организатор.