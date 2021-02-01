В Тюмени ищут стены для 15 новых стрит-артов

| Фото: из сообщества фестиваля "Морфология улиц" во ВКонтакте | Фото: из сообщества фестиваля "Морфология улиц" во ВКонтакте

Большие ровные стены для серии стрит-артов ищут создатели тюменского фестиваля уличного искусства "Морфология улиц".

Клич брошен в социальных сетях. Желающие могут предлагать варианты в личные сообщения сообщества проекта.

Заявки от уличных художников организаторы фестиваля начнут принимать в конце марта. К созданию крупноформатных работ они приступят летом.

Как рассказала медиаменеджер мультицентра "Контора пароходства" Элина Микишина, всего будет 15 работ. Ожидается, что в фестивале примут участие 10 приезжих художников, три тюменских автора. Две работы создадут художники-эксперты.

От тюменцев уже начали поступать предложения, где можно нанести рисунки. "Мы все записываем, вносим в базу и продолжаем искать. Договариваться с владельцами объектов начнем в ближайшее время", – добавила Микишина.

Инна Пахомова