QR-коды откроют тюменцам новые стрит-арты

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

QR-коды нанесли рядом с новыми стрит-артами, которые появились в Тюмени летом. С их помощью горожане и гости областной столицы смогут подробнее узнать о каждом объекте, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Для того, чтобы получить информацию о том или ином арт-объекте, необходимо просканировать QR-код. После откроется доступ к интервью с художником об уличной культуре и смысле работы.

Напомним, фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" стартовал в Тюмени в начале августа. В его рамках художники из разных городов России украшают стены зданий и подстанций новыми стрит-артами. Сейчас закончены 14 артов, будут реализованы еще шесть.

Среди 14 законченных артов — рисунок Ilia Wince из Томска на ул. Орджоникидзе, 47. Эстетика русской деревни стала основным замыслом эскиза. "Работа о том, что в современном мире легко потерять культурно-традиционные ценности. В погоне забывается то простое, что нас окружает. Внимание человечества направлено на виртуальные миры, а действительность теряется и списывается со счетов. И в этом новом времени многие не обращают внимания на жизнь поселков и деревень, — поделился художник.

Закончил свой арт "В спальных районах тоже цветут розы" художник из подмосковного города Протвино Иван Найнти на ул. Мельникайте, 127. В его работе цветы — метафора цикла жизни: рост, цветение и увядание. Рядом с растениями располагаются абстрактные линии, подобные детскому рисунку. Они символизируют свободу самовыражения, бессознательность и искренность.

Команда Крепкий Палец из Омска оставила свою работу на Карской, 17а. Они изобразили кусочек некого магического мира, где живут огромные звери, растут мухоморы, а бутоны цветов заменяют смотровые площадки. "Пусть люди взбодрятся и развеселятся, глядя на этот рисунок, вспомнят о своих фантазиях и воображаемых друзьях", — добавили художники.