Стрит-арт о добре и зле украсит тюменский Дом печати

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два стрит-арта украсят здание Дома печати на ул. Осипенко в Тюмени. Над ними в рамках фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" работают художники из Санкт-Петербурга.

Художник Алексей Бархан создает картину с помощи автовышки. Территория огорожена забором, но, согласно замыслу, работа будет хорошо просматриваться с ул. Немцова.

Высота стрит-арта достигнет 18 метров, а площадь зарисованной поверхности составит около 170 кв. метров. На стене появится картина о добре и зле, нечто, похожее на комикс, мозаику из элементов.

"С детства мне запомнились какие-то монументальные советские росписи. На Доме печати можно легко представить какую-либо мозаику, с какими-нибудь сказочными героями или персонажами мифов. Я решил рассказать это своим языком. Мои персонажи в современной одежде, в ярких цветах. При этом в течение последнего года, я делаю работы, в которые как-то интегрирую всевозможные экзотические маски. Здесь они тоже появятся. На стене будет архетипичная история про положительного персонажа и антагониста", — поделился Алексей Бархан.

Алексею Бархану не привыкать работать на большой высоте. Однажды в Санкт-Петербурге он работал на высоте в 32 метра. Главное, по словам художника, не смотреть вниз и все будет нормально. Гость из Северной столицы отметил, что организаторы фестиваля "Морфология улиц" предоставили волонтеров, которые тоже уверенно чувствуют себя на высоте.

Разметку будущего стрит-арта художник начал делать 16 августа. К 24 августа Алексей Бархан планирует закончить работу над артом.

В районе центра бесконтактного боя и самообороны "Крав-Мага" на ул. Осипенко работает другой художник Юрий Зеленский из питерской команды ZTWINS. "Идея эскиза — максимально вписаться в место, где мы находимся. В ритме окон нашли образ линейки, которую используют при своей работе печатники. На фоне появится абстрактная композиция из индустриальных помещений, интерьеров, которая также сочетается с архитектурной здания", — поделился он.

ZTWINS — команда из братьев-близнецов. В Тюмени Юрий работает один. Говорит, что нелегко работать с такой фактурной стеной, приходится долго прокрашивать. Да и сам эскиз было сделать непросто, поскольку фасад "разбивается" окнами. "Нужен был сразу выразительный образ, который бы не терялся на фоне этих окон", — заключает Юрий Зеленский.

Его работа так же будет готова к 24 августа.

Напомним, фестиваль "Морфология улиц" развернулся в Тюмени в третий раз. Первая реализация проекта проходила в 2017 году. Тогда художники из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Кирова создали 28 стрит-артов. В 2019 году тюменцы создали 25 стрит-артов. Среди экспертов за два года в Тюмени были Никита Nomerz, Виктор Фрукты, Владимир Абих, Габонская Гадюка, Александр Селиванов, Василий Волчок и другие.

В 2020 году организаторы отобрали 22 участников. Это художники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Сочи, Рязани, Самары, Омска, Томска и Тюмени. Они будут наносить эскизы на стены и поверхности в областной столице по 20 августа. 11 стрит-артов уже готовы. Работа над еще двумя близиться к концу.

Инна Пахомова